USA korrigieren China-Zölle nach oben: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Nikkei 225 knickt ein

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften mit Gewinnen in den Freitagshandel gehen. Asiens Börsen entwickeln sich vor dem Wochenende uneinheitlich. Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag schwächer.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am Freitag deutlich höher erwartet.

Der ATX gewinnt vorbörslich zeitweise 1,47 Prozent auf 3.770 Punkte hinzu. Die Sitzung am Vortag hatte er 3,15 Prozent im Plus bei 3.715,53 Einheiten beendet.

Am Freitag dürften sich zur Eröffnung Kursaufschläge am heimischen Markt zeigen. Der Fokus der Anleger verlagert sich zunehmend auf den eskalierenden Handelskrieg zwischen den USA und China, nachdem die USA praktisch dem Rest er Welt zunächst einen dreimonatigen Aufschub gewährt haben. Die Strafzölle auf chinesische Importe betrügen 145 und nicht etwa 125 Prozent, stellte das Weiße Haus am Vortag klar. Eine neuerliche Reaktion Pekings darauf gibt es bislang nicht. Auch wenn Europa von dem Konflikt nicht verschont bleiben wird, so ist die Pause im Zollstreit zwischen den USA und der EU positiv zu werten. Sie bietet nach Einschätzung von RBC Capital für die EU die Chance, eine Handelseinigung mit den USA zu erzielen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag an seine Erholung vom Vortag anknüpfen.

Der DAX gewinnt in vorbörslichen Indikationen zeitweise 1,23 Prozent auf 20.815 Punkte. Am Donnerstag schloss er 4,53 Prozent stärker bei 20.562,73 Punkten.

Zum Ende einer wilden Börsenwoche dürfte der DAX mit einem Plus starten. Angesichts der Kurskapriolen der vergangenen Tage infolge des von den USA losgetretenen Handelskriegs dürfte die Bewegung vergleichsweise gering ausfallen.

Am Montag war der DAX zeitweise bis auf 18.489 Punkte eingebrochen und hatte damit seine kompletten Jahresgewinne abgegeben, nachdem sich die Hoffnung auf eine Ebbe in der US-Zollflut über das Wochenende nicht realisiert hatte. Es folgte ein Auf und Ab und am Vortag dann ein Sprung bis auf 21.300 Punkte, nachdem der US-Präsident Donald Trump die Zölle für alle Länder bis auf China zunächst ausgesetzt hatte.

WALL STREET

Am Donnerstag ging es an der Wall Street wieder deutlich nach unten.

Der Dow Jones begann den Handel 1,51 Prozent im Minus bei 39.996,93 Einheiten, am Ende wurde das Minus auf 2,50 Prozent ausgeweitet - bei 39.593,44 Punkten ging es in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite eröffnete 2,86 Prozent tiefer bei 16.635,45 Zählern, rutschte aber im Verlauf ebenfalls weiter ab und schloss 4,31 Prozent tiefer bei 16.387,31 Punkten.

US-Präsident Donald Trump hat eine 90-tägige Aussetzung der gegenseitigen Zölle für alle Handelspartner ausser China genehmigt. Der Präsident kündigte am Mittwochabend auf seiner Plattform Truth Social an, dass die gegenseitigen Zölle zudem mit sofortiger Wirkung auf 10 Prozent gesenkt werden. Dies gelte jedoch nicht für China, das nun mit einem Zoll von 145 Prozent belegt ist, nach einer jüngsten Korrektur des Weißen Hauses.

Laut US-Handelsminister Howard Lutnick werden Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern nicht sofort zustande kommen. Die Abkommen würden einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Lutnick und weiter: "Wir werden in den nächsten 90 Tagen viel erreichen."

ASIEN

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio sackt der Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 3,47 Prozent auf 33.407 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen 0,54 Prozent auf 3.241 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong steigt derweil um 1,54 Prozent auf 21.000 Stellen.

Nach dem Erholungsschub am Donnerstag geht es am Freitag an den Aktienmärkten in Tokio mit den Kursen wieder abwärts. Sie folgen damit der Vorgabe der Wall Street. Dort hatten die wichtigsten Indizes tiefrot geschlossen, womit sie allerdings nur einen Teil der massiven Aufschläge vom Mittwoch wieder abgaben.

Nach der Euphorie nach der dreimonatigen Aussetzung der Vergeltungszölle durch US-Präsident kehrte wieder mehr Nüchternheit ein. Zum einen, weil den globalen Märkten angesichts der unsteten US-Handelspolitik viel Unsicherheit erhalten bleibt, zum anderen, weil der Streit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, USA und China, weiter eskaliert. Das Weiße Haus stellte nämlich klar, dass für Warenimporte aus China, die ohnehin von dem Zollaufschub ausgenommen worden waren, nun Abgaben von 145 Prozent und nicht etwa 125 Prozent fällig seien.

SMBC-Devisenstratege Hirofumi Suzuki betont, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China auch für die japanische Wirtschaft negative Folgen habe, weil das Land mit beiden Staaten enge Wirtschaftsbeziehungen pflege. Außerdem bleibe der Aufwertungsdruck auf den Yen stark. Ein teurerer Yen verteuert die Ausfuhren japanischer Unternehmen.

Dessen ungeachtet schlagen sich die chinesischen Börsen vor dem Wochenende in der Region klar am besten, in Shanghai und in Hongkong haben die Marktbarometer im Handelsverlauf klar ins Plus gedreht. Hier dürften Spekulationen stützen, dass Regierung und Notenbank mit Konjunkturstimuli zur Seite stehen. Zudem verfüge China schon länger über Erfahrung, was gespannte Handelsbeziehungen mit den USA betreffe, so Marktteilnehmer.

Inmitten des sich verschärfenden Zollkriegs verstärkt China derweil seine Bemühungen um engere Handelsbeziehungen mit den asiatischen Nachbarn mit Besuchen auf höchster Ebene. Staatschef Xi Jinping wird nächste Woche Südostasien bereisen und dabei in Vietnam, Malaysia und Kambodscha Halt machen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX