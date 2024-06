FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr abgeworfen

InterContinental Hotels Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,42 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die InterContinental Hotels Group-Aktie investierten, hätten nun 1,838 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.06.2024 145,87 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 79,38 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 45,87 Prozent.

Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich jüngst auf 12,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at