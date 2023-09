FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Prudential eingefahren

Bei einem frühen Investment in Prudential-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 29.09.2022 wurde das Prudential-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Prudential-Anteile bei 8,62 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Prudential-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 159,555 Prudential-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 227,27 GBP, da sich der Wert eines Prudential-Anteils am 28.09.2023 auf 8,82 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 10 227,27 GBP entspricht einer Performance von +2,27 Prozent.

Der Marktwert von Prudential betrug jüngst 24,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at