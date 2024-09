FTSE 100-Wert The Berkeley Group-Aktie: The Berkeley Group-Dividende verringert sich

So viel Dividende schüttet Dividendenaktie The Berkeley Group aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier The Berkeley Group am 06.09.2024 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,66 GBP vereinbart. Damit wurde die The Berkeley Group-Dividende im Vorjahresvergleich um 48,84 Prozent reduziert. Insgesamt wurde beschlossen 98,10 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die The Berkeley Group-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,406 Prozent verringert.

The Berkeley Group-Aktie mit Dividendenrendite

Zum London-Schluss ging das The Berkeley Group-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 49,62 GBP aus dem Handel. Am 09.09.2024 wird das The Berkeley Group-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem The Berkeley Group-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des The Berkeley Group-Wertpapiers 1,40 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 2,89 Prozent.

Gegenüberstellung von The Berkeley Group-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von The Berkeley Group via London 24,74 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 28,26 Prozent besser entwickelt als der The Berkeley Group-Kurs.

Dividendenvorhersage von The Berkeley Group

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,30 GBP. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,64 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie The Berkeley Group

The Berkeley Group ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 5,241 Mrd. GBP. Das The Berkeley Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 12,60. Der Umsatz von The Berkeley Group betrug in 2024 2,464 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 3,74 GBP.

Redaktion finanzen.at