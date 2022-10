FUCHS PETROLUB-Aktie im Plus: FUCHS PETROLUB steigert Einnahmen in den ersten neun Monaten deutlich

In den Regionen EMEA und Asien-Pazifik wurde weniger verdient als im Vorjahr, in Amerika dagegen mehr, teilte das Unternehmen in Mannheim mit.

Im Zeitraum Januar bis September belief sich das operative Ergebnis (EBIT) auf 280 (Vorjahr: 279) Millionen Euro und übertraf damit die Analystenschätzung von 274 Millionen Euro. Zugleich kletterte der Umsatz um 19 Prozent auf 2,54 Milliarden Euro. Analysten hatten hier mit 2,49 Milliarden Euro gerechnet.

Nach Steuern verdiente FUCHS 199 Millionen Euro und damit 1 Prozent mehr als im Vorjahr. Je Vorzugsaktie war es 1,43 Euro Gewinn. Hier hatten die Analysten-Schätzungen bei 195 Millionen Euro bzw. 1,41 Euro je Aktie gelegen.

Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand des MDAX-Unternehmens beim EBIT weiter das Vorjahresniveau von 363 Millionen Euro an. Der Umsatz wird inflationsbedingt bei über 3,3 Milliarden Euro statt wie bisher bei nahe 3,3 Milliarden Euro erwartet. Beim freien Cashflow vor Akquisitionen bleibt es bei einem Ziel von deutlich unter 220 Millionen Euro.

"Die deutlichen Steigerungen der Rohstoffkosten wurden durch Erhöhungen der Verkaufspreise kompensiert", sagte Vorstandschef Stefan Fuchs. "Beides hatte zur Folge, dass die Vorräte und Forderungen stark inflationiert sind." Das erkläre, warum der freie Cashflow vor Akquisitionen nach neun Monaten mit minus 31 Millionen Euro negativ sei.

FUCHS PETROLUB-Chef: China nicht verteufeln - wichtiger Markt für Unternehmen

In der Debatte um den Umgang mit China hat sich Unternehmenschef Stefan Fuchs vom Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB hinter die Aussagen des BASF-Chefs Martin Brudermüller gestellt. "Ich glaube, wir tun nicht gut daran, in Deutschland ein China-Bashing zu machen", sagte Fuchs in einer Online-Pressekonferenz am Freitag. BASF-Chef Brudermüller hatte bei der Präsentation der Quartalszahlen gesagt, der Konzern sorge sich zwar darüber, was in der Volksrepublik politisch geschehe, es gebe aber "Realitäten", die zu berücksichtigen seien. "Wir haben geschäftliche Beziehungen, die wichtig sind für die deutsche Wirtschaft." BASF habe "ein enorm profitables China-Geschäft", sagte Brudermüller.

Auch für FUCHS PETROLUB sei China ein wichtiger Markt, betonte Konzernchef Fuchs. China steuert nach Angaben der Finanzchefin Dagmar Steinert gut ein Fünftel an dem Konzernumsatz bei. China sei aber auch wirtschaftlich wichtig, weil das asiatische Land in den letzten zehn Jahren sehr viele Geschäfte weltweit gekauft habe. Dazu zählten Firmen, aber auch Rohstoffvorkommen in Afrika und Südamerika.

Zum China-Engagement seines Unternehmens sagte der Manager: "Wir sind in China für China und nicht, weil dort etwas günstiger ist." FUCHS PETROLUB entwickele Produkte in China für den chinesischen Markt, die dort produziert und später an chinesische Kunden verkauft würden. FUCHS PETROLUB würde so gut wie nichts aus China exportieren.

FUCHS PETROLUB-Aktien gewinnen via XETRA zeitweise 1,02 Prozent auf 29,64 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / MANNHEIM (dpa-AFX)