FUCHS Petrolub-Aktie steigt deutlich: Deutliches Gewinnplus im zweiten Quartal

FUCHS Petrolub hat im zweiten Quartal den operativen Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Während der im MDAX notierte Schmierstoffhersteller beim Umsatz etwas unter den Markterwartungen blieb, wurde die Konsensprognose beim EBIT für die drei Monate erreicht.

Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz laut Präsentation demnach marginal auf 887 Millionen von 886 Millionen Euro. Das EBIT stieg dagegen kräftig um über ein Zehntel auf 111 Millionen von 97 Millionen Euro. Analysten hatten laut Vara Research beim Umsatz 891 Millionen und beim EBIT 111 Millionen Euro erwartet.

Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen: Der Umsatz soll auf circa 3,6 (Vorjahr: 3,54) Milliarden Euro steigen. Das EBIT sieht FUCHS weiterhin bei um 430 (413) Millionen Euro. Der freie Cashflow vor Akquisitionen soll spürbar sinken auf circa 250 Millionen Euro von 465 Millionen Euro im Vorjahr.

So reagiert die FUCHS Petrolub-Aktie

Eine Erholung haben die Aktien von FUCHS am Dienstag erlebt nach den Quartalszahlen des Chemikalienhändlers. Um 5 Prozent auf 39,40 Euro ging es am Vormittag nach oben.

In der vergangenen Woche war die Aktie um bis zu 11 Prozent abgesackt auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober 2023. Auch in den Wochen zuvor war der Kurs stetig gefallen.

"Der Aktienkurs ist in der vergangenen Woche in den freien Fall übergegangen", schrieb Analyst Konstantin Wiechert von der Baader Bank. Das habe an vorsichtigen Aussagen aus dem Automobilbau gelegen, allen voran von Porsche, zum Wachstum in China und zu batteriebetriebenen E-Fahrzeugen.

FUCHS aber habe erheblich in eine breite Palette von Batterie-, Antriebs- und anderen Spezialflüssigkeiten für dieses Automobilsegment investiert.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX Broker)