FUCHS PETROLUB Aktie
WKN: 579043 / ISIN: DE0005790430
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01.10.2026 15:52:31
FUCHS SE: RUDOLF FUCHS SE & Co KG, Kauf
FUCHS SE: RUDOLF FUCHS SE & Co KG, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FUCHS SE
|Einsteinstraße 11
|68169 Mannheim
|Deutschland
|Internet:
|www.fuchs.com/gruppe
|LEI Code:
|529900SNF9E1P5ZO4P98
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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107232 01.10.2026 CET/CEST
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