FUJI präsentierte Quartalsergebnisse

FUJI hat am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,46 JPY gegenüber 37,63 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat FUJI im vergangenen Quartal 33,05 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FUJI 35,57 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 132,20 JPY. Im letzten Jahr hatte FUJI einen Gewinn von 131,61 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 138,33 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 123,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at