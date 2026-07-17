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17.07.2026 06:31:29
Future Link Network legte Quartalsergebnis vor
Future Link Network hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -103,89 JPY. Ein Jahr zuvor waren 71,99 JPY je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,63 Prozent auf 299,5 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 359,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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