Galenica erhöht Beteiligung an Redcare Pharmacy auf 10 Prozent

BERN (dpa-AFX) - Der Apothekenkonzern Galenica hat seine Beteiligung an der niederländischen Internetapotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) auf 10 Prozent erhöht. Damit könne Galenica künftig von steuerfreien Dividendenerträgen und Kapitalgewinnen profitieren, teilte das Unternehmen am Montagabend mit.

Galenica hielt an Redcare, mit der die Gruppe das Gemeinschaftsunternehmen Mediservice gegründet hat, zuvor bereits seit Mai 2023 einen Anteil von 7,9 Prozent. Mit der Anteilserhöhung bekräftige Galenica nun ihr Vertrauen in die Online-Apotheke, hieß es weiter.

Die Gruppe plane auch, die Beteiligung langfristig zu halten. Eine weitere Erhöhung der Beteiligung sei aber nicht mehr vorgesehen./ls/kw/AWP/he