GameSquare: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GameSquare lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GameSquare ein EPS von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 15,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at