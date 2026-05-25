25.05.2026 06:31:29

Ganesh Consumer Products legte Quartalsergebnis vor

Ganesh Consumer Products präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 2,37 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ganesh Consumer Products 0,970 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,93 Prozent auf 2,18 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Ganesh Consumer Products 2,20 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 11,04 INR gegenüber 7,26 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,71 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,50 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: Asiatische Börsen legen zu - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen