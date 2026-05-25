Ganesh Consumer Products legte Quartalsergebnis vor

Ganesh Consumer Products präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 2,37 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ganesh Consumer Products 0,970 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,93 Prozent auf 2,18 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Ganesh Consumer Products 2,20 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 11,04 INR gegenüber 7,26 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,71 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,50 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at