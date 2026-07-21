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21.07.2026 06:31:29
GAON CABLE präsentierte Quartalsergebnisse
GAON CABLE veröffentlichte am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 757,41 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 480,56 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 869,39 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GAON CABLE 643,29 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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