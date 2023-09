Gary Gensler: Die SEC überwacht den Markt mittels KI - und plant noch stärkeren Einsatz

• SEC-Chef Gary Gensler sprach vor dem US-Senat über KI• SEC nutzt KI bereits zur Erkennung von Betrug am Markt• Stärkerer KI-Einsatz geplant, mehr finanzielle Mittel nötig

Eine der Aufgaben der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ist es, betrügerische Machenschaften am US-Finanzmarkt aufzudecken und zu ahnden. Gary Gensler, der Chef der Behörde, hatte laut "Coinspeaker" bereits im Juli dafür argumentiert, dabei auch auf künstliche Intelligenz (KI) zu setzen. "Wir bei der SEC könnten auch davon profitieren, wenn die Mitarbeiter bei ihrer Marktüberwachung, Offenlegungsprüfung, Untersuchung, Durchsetzung und Wirtschaftsanalyse stärker auf KI setzen", so der SEC-Vorsitzende, der gleichzeitig aber auch betonte, dass man sich der Herausforderungen im Zusammenhang mit der neuen Technologie bewusst sei. Nun wurde am 12. September im Rahmen einer Anhörung von Gensler vor dem US-Senat bekannt, dass die Börsenaufsicht bereits in einigen Bereichen KI nutzt.

So nutzt die SEC künstliche Intelligenz zur Überwachung des Finanzmarktes

Vor dem US-Senat sagte Gary Gensler Mitte September zu verschiedenen Themen aus. Neben dem Kryptowährungsmarkt kam dabei auch der Umgang der SEC mit künstlicher Intelligenz zur Sprache. Auf die Frage einer Senatorin, wie sich Gensler den Einsatz von KI bei der Behörde vorstelle, antwortete der SEC-Chef laut "Cointelegraph", dass man die Technologie bereits bei der Marktüberwachung und einigen Durchsetzungsinitiativen nutze, "um nach Mustern auf dem Markt zu suchen". Konkreter wurde der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht nicht, es ist jedoch anzunehmen, dass die SEC auf Algorithmen mit maschinellem Lernen setzt, um Anzeichen von Betrug oder Manipulation am Markt zu finden. Solche Systeme können große Datenmengen analysieren, um ungewöhnliche Daten oder Abweichungen von einem Muster zu finden.

SEC will noch stärker auf KI setzen

Zu bisherigen Erfolgen des Einsatzes von KI bei der SEC machte Gensler ebenfalls keine Angaben. Es darf jedoch wohl angenommen werden, dass die bisherige Nutzung der Technologie einige vielversprechende Resultate geliefert hat. Denn Gensler bekräftigte vor dem Senat, dass die Börsenaufsicht im kommenden Jahr mehr Geld brauche - unter anderem, um den Einsatz von neuen Technologien wie KI weiter auszubauen. Die Nutzung von KI sei "einer der Gründe, warum wir den Kongress in diesem Jahr um mehr Mittel für 2024 gebeten haben, um unser Technologiebudget für die neuen Technologien aufzustocken", so der SEC-Chef laut "Cointelegraph".

