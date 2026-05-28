Gazit-Globe präsentierte Quartalsergebnisse

Gazit-Globe hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,240 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,80 Prozent auf 556,0 Millionen ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 572,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at