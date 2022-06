GAZPROM-Aktie schwächer: GAZPROM Germania bekommt neuen Geschäftsführer

Die Bundesnetzagentur teilte mit, sie habe in ihrer Eigenschaft als Treuhänderin des Unternehmens Egbert Laege als neuen Geschäftsführer bestellt. Laege, ehemals Vorstand der Leipziger Energiebörse EEX, sowie von E.ON Ruhrgas und E.ON Global Commodities, habe bisher als Generalbevollmächtigter die Geschäftsführung der GAZPROM Germania in der Stabilisierung des Unternehmens und ihrer Tochtergesellschaften unterstützt. Der bisherige Geschäftsführer Igor Fedorov habe seine Tätigkeit "im besten gegenseitigen Einvernehmen beendet, da er sich anderen beruflichen Herausforderungen widmen will", teilte die Bundesnetzagentur weiter mit.

Der GAZPROM-Konzern hatte Anfang April den Ausstieg bei seiner deutschen Tochter angekündigt. Kurz drauf setzte das Bundeswirtschaftsministerium die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin für die GAZPROM Germania Gruppe ein. Hintergrund der Entscheidung seien unter anderem unklare Rechtsverhältnisse sowie der Verstoß gegen die Meldepflicht im Rahmen der Außenwirtschaftsverordnung, teilte das Ministerium seinerzeit mit. Die Treuhandverwaltung wurde Grundlage des Außenwirtschaftsgesetzes bis zum 30. September angeordnet.

In Moskau notiert die GAZPROM-Aktie zeitweise 0,41 Prozent schwächer bei 294,78 Rubel.

FRANKFURT (Dow Jones)