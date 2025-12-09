Gencor Industries Aktie
Gencor Industries Inc. Bottom Line Advances In Full Year
(RTTNews) - Gencor Industries Inc. (GENC) announced a profit for its full year that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $15.66 million, or $1.07 per share. This compares with $14.56 million, or $0.99 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.0% to $115.44 million from $113.17 million last year.
Gencor Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15.66 Mln. vs. $14.56 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $0.99 last year. -Revenue: $115.44 Mln vs. $113.17 Mln last year.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
