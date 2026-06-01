Genesco: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Genesco veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,42 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 487,0 Millionen USD – ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genesco 474,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at