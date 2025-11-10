PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
|
10.11.2025 11:05:22
Genfer Vermögensverwalter sucht seinen Platz in Zürich
Mit der Übernahme der Zürcher Amasus Investment wagt sich der Genfer Vermögensverwalter Amadeus Capital in die Limmatstadt vor. finews.ch sprach mit CEO Tim Brockmann und Deputy CEO Laurent Timonier über Nachfolgefragen bei unabhängigen Vermögensverwaltern, strategische Weichenstellungen und darüber, weshalb sie ihr Haus nicht als klassisches Multifamily Office verstehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
