PASSPORT Aktie
WKN: 566562 / ISIN: JP3781450006
|
26.05.2026 02:47:19
Germany: Record numbers take German passport in 2025
A record number of people received a German passport in 2025, a media report says. Numbers have been rising since Germany changed citizenship requirements in 2024.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PASSPORT Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.