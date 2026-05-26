PASSPORT Aktie

PASSPORT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566562 / ISIN: JP3781450006

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26.05.2026 02:47:19

Germany: Record numbers take German passport in 2025

A record number of people received a German passport in 2025, a media report says. Numbers have been rising since Germany changed citizenship requirements in 2024.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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