F&M Aktie
WKN: 501961 / ISIN: JP3166700009
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05.06.2026 07:15:20
Germany updates: FM Wadephul starts Mexico visit
Johann Wadephul, Berlin's top diplomat, visits the Latin American country which Germany considers a key partner in the region. The visit comes after Germany's failed bid for a UN Security Council seat. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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