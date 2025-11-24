With us Aktie
WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
|
24.11.2025 09:31:14
Germany's foreign minister hails "decisive success" for Europe in chalking out Ukraine peace plans with US
Germany's top diplomat says talks in Geneva on a peace plan for Ukraine have put the EU's stance more in focus. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!