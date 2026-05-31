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Basic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4250K / ISIN: JP3835220009

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31.05.2026 13:31:19

Germany's 'rapid militarization' threatens basic rights

Ten human rights organizations say security interests are increasingly being prioritized over fundamental rights in Germany. The scathing criticism was presented in their "2026 Fundamental Rights Report."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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