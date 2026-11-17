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17.11.2026 16:29:38
Gesundheitsinstitute sollen besser sichtbar sein
BERLIN (dpa-AFX) - Gesicherte staatliche Gesundheitsinformationen sollen im Internet künftig besser zu finden sein. Darauf zielt eine neue Marke namens "Die Gesundheitsinstitute", die Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) in Berlin vorstellte. Sie solle helfen, seriöse Quellen von Fake News zu unterscheiden, was auch bitter nötig sei. Gesundheitsinfos seien auf Social Media ein Markt geworden, bei dem es vorrangig um Klickzahlen und Geld geht.
Konkret soll die neue gemeinsame Dachmarke vier bundeseigene Fachinstitute als vertrauenswürdige Quelle bekannter machen - das Robert Koch-Institut (RKI), das für Aufklärung zuständige Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Paul-Ehrlich-Institut, das unter anderem Impfstoffe überwacht.
Im Blick bei der Kommunikation stehen auch Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz (KI), wie Linnemann sagte: "Wir versuchen, die Informationen so aufzubereiten, dass sie von KI-getriebenen Suchmaschinen gefunden werden."/sam/DP/jha
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