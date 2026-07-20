Getinge AB präsentierte Quartalsergebnisse

Getinge AB veröffentlichte am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 3,09 SEK. Im letzten Jahr hatte Getinge AB einen Gewinn von 1,92 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Getinge AB im vergangenen Quartal 8,38 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Getinge AB 8,24 Milliarden SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at