Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen für Sicherheitskräfte

Die Gewerkschaft vida fordert bessere Arbeitsbedingungen für Bewacherinnen und Bewacher. Eine Forderung ist die Abschaffung der weit verbreiteten Alleindienste. "Wenn es einmal gefährlich wird, reicht eine Person nicht aus, um andere Menschen, das zu bewachende Objekt und vor allem sich selbst zu schützen", sagte vida-Fachbereichsvorsitzender Gernot Kopp in einer Aussendung am Freitag. Es brauche daher mindestens zwei Personen pro Einsatz.

Zudem fordert die Gewerkschaft bessere Bezahlung in der Nacht, eine gesetzliche Mindestausbildung und laufende Schulungen in Brandschutz, Erste Hilfe und Deeskalation, Arbeitszeiten, die sich mit Familie und Privatleben vereinbaren lassen und generell Respekt und Wertschätzung für die Sicherheitskräfte. In dem Gewerbe sind rund 12.700 Personen beschäftigt, mit Einsätzen auf Veranstaltungen bis zu 16.000.

sag/cgh

