11.12.2025 12:06:00

Gewerkschaft vida kritisiert neuen Entwurf zur Mangelberufsliste

Der aktuelle Entwurf zur Fachkräfteverordnung 2026 sorgt bei der Gewerkschaft vida für heftige Kritik. Durch die Aufnahme etwa von Gesundheits- und Niedriglohnberufen in die Mangelberufsliste sende die Regierung ein "gefährliches Signal" an Unternehmen und fördere Lohndumping, kritisierte die Gewerkschaft in einer Aussendung. "Es mangelt nicht an Menschen, die arbeiten wollen - sondern an Anstand bei den Löhnen", sagte Gewerkschaftsvorsitzender Roman Hebenstreit.

Für Mangelberufe gibt es erleichterte Zulassungsvoraussetzungen für den Erhalt der Rot-Weiß-Rot-Karte und damit Zugang zum Arbeitsmarkt für Arbeitskräfte aus EU-Drittstaaten. Laut Hebenstreit hält die Politik Berufe wie Köchin oder Friseur fälschlicherweise für Mangelberufe, obwohl Unternehmen nur deshalb keine Arbeitskräfte finden, weil sie schlecht bezahlen, so der Gewerkschafter. "Anstatt anständige Bedingungen zu schaffen, können Betriebe über die Rot-Weiß-Rot-Karte Arbeitskräfte rekrutieren, die in prekären Abhängigkeitsverhältnissen stehen", warnte Hebenstreit.

Kritik gab es auch an der Aufnahme von Triebfahrzeugführern, Verschiebern und Fahrdienstleitern in die Liste der Mangelberufe. Die Gewerkschaft sah darin ein Versagen der Personalplanung durch das Management der ÖBB und ein Versäumnis, rechtzeitig in inländische Qualifizierung zu investieren. Die Arbeitnehmervertreter kritisierten zudem scharf Kürzungen und Verschlechterungen bei den Gehältern und Bedingungen im Gesundheits- und Sozialbereich. Dadurch würden Jobs in diesen systemrelevanten Bereichen "unattraktiv" gemacht und "künstlich" ein Mangel geschaffen, um mit dem Verweis auf die Mangelberufsliste "'billigeres' Personal aus Drittstaaten" zu holen, so der Vorwurf der Gewerkschaft.

Forderung nach "ernsthafter Fachkräftestrategie"

Die Gewerkschaft forderte am Donnerstag von der Regierung eine "ernsthafte Fachkräftestrategie" samt kräftiger Investitionen in die inländische Ausbildung. "Eine Mangelberufsliste löst keine strukturellen Probleme am Arbeitsmarkt. Gute Löhne, planbare Arbeitszeiten und faire Bedingungen schon", so Hebenstreit.

sag/bel

ISIN WEB http://www.vida.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen