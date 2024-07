Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in Grün

STOXX 50-Handel am fünften Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,36 Prozent stärker bei 4 545,07 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 530,51 Zählern und damit 0,034 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 528,97 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 549,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 530,51 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,509 Prozent. Vor einem Monat, am 12.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 559,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 385,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 935,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,07 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 1,51 Prozent auf 15,28 GBP), AstraZeneca (+ 1,50 Prozent auf 122,82 GBP), Enel (+ 1,47 Prozent auf 6,91 EUR), BAT (+ 0,89 Prozent auf 25,04 GBP) und HSBC (+ 0,88 Prozent auf 6,75 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,72 Prozent auf 40,01 EUR), Glencore (-0,35 Prozent auf 4,77 GBP), Diageo (-0,22 Prozent auf 25,41 GBP), SAP SE (-0,16 Prozent auf 186,16 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,12 Prozent auf 50,74 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 741 783 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 577,470 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,51 zu Buche schlagen. Mit 9,61 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

