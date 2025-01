Gewinne in Zürich: SLI nachmittags auf grünem Terrain

Um 15:42 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,51 Prozent auf 2 070,72 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,235 Prozent auf 2 064,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 060,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 062,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 074,09 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, notierte der SLI bei 1 917,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2024, lag der SLI noch bei 1 979,01 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.01.2024, bei 1 820,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 7,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 074,09 Punkten. Bei 1 913,80 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 7,35 Prozent auf 88,76 CHF), VAT (+ 2,90 Prozent auf 333,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24 Prozent auf 51,12 CHF), Richemont (+ 1,54 Prozent auf 174,85 CHF) und Julius Bär (+ 1,52 Prozent auf 64,12 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Lonza (-3,90 Prozent auf 571,40 CHF), ams-OSRAM (-1,84 Prozent auf 7,03 CHF), Givaudan (-1,67 Prozent auf 3 957,00 CHF), Swatch (I) (-0,46 Prozent auf 163,15 CHF) und Sonova (-0,31 Prozent auf 317,50 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 735 229 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,664 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at