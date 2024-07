Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch tendierte der SLI via SIX schlussendlich 0,72 Prozent höher bei 1 970,50 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,117 Prozent höher bei 1 958,75 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 956,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 956,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 970,50 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,989 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2024, wies der SLI 1 972,77 Punkte auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.04.2024, den Stand von 1 885,09 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, bei 1 713,27 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,74 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 2,04 Prozent auf 526,00 CHF), Roche (+ 1,80 Prozent auf 249,00 CHF), UBS (+ 1,62 Prozent auf 27,55 CHF), Swiss Life (+ 1,55 Prozent auf 679,80 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,48 Prozent auf 260,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Logitech (-3,62 Prozent auf 81,94 CHF), Alcon (-1,05 Prozent auf 79,28 CHF), Givaudan (-0,85 Prozent auf 4 335,00 CHF), Straumann (-0,68 Prozent auf 116,95 CHF) und Schindler (+ 0,00 Prozent auf 227,20 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 836 009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 245,831 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

