Gewinne in Zürich: SMI am Freitagmittag auf grünem Terrain

Um 12:09 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,20 Prozent auf 12 129,78 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,421 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,227 Prozent auf 12 078,04 Punkte an der Kurstafel, nach 12 105,54 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 060,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 135,59 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 0,710 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 26.06.2024, einen Wert von 12 015,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 344,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, lag der SMI bei 11 183,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,59 Prozent aufwärts. Bei 12 434,03 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,64 Prozent auf 574,60 CHF), Richemont (+ 1,79 Prozent auf 133,55 CHF), Roche (+ 1,66 Prozent auf 282,10 CHF), Logitech (+ 1,34 Prozent auf 78,74 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,95 Prozent auf 47,69 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Nestlé (-1,89 Prozent auf 87,14 CHF), Holcim (-0,72 Prozent auf 82,74 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 4 162,00 CHF), Novartis (-0,35 Prozent auf 96,59 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,34 Prozent auf 267,40 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 007 507 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,362 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,36 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at