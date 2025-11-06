|
06.11.2025 06:31:29
GHV Infra Projects öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
GHV Infra Projects hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,810 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GHV Infra Projects in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17401,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,84 Milliarden INR im Vergleich zu 10,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
