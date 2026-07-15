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15.07.2026 06:31:29
Globee legte Quartalsergebnis vor
Globee präsentierte am 14.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,51 JPY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,09 Prozent auf 557,6 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Globee hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 62,77 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 55,62 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 2,05 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,64 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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