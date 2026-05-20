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20.05.2026 06:31:29
GMB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
GMB hat am 18.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 237,65 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 30,00 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat GMB 27,12 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 194,600 JPY. Im Vorjahr hatten 111,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 105,28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte GMB einen Umsatz von 103,71 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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