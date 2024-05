GNW-Adhoc: ADC Therapeutics kündigt garantiertes Angebot an Stammaktien und Pre-Funded Warrants im Umfang von USD 105 Mio. an

^LAUSANNE, Schweiz, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE:

ADCT) gab heute Folgendes bekannt: Im Rahmen eines garantierten

Zeichnungsangebots werden 13'411'912 seiner Stammaktien zu einem Preis von USD

4.900 pro Aktie verkauft und an bestimmte Investoren, die sich anstelle von

Stammaktien dafür entscheiden, Pre-Funded Warrants zum Kauf von 8'163'265

Stammaktien zu einem Preis von USD 4.812 pro Pre-Funded Warrant (dies entspricht

dem Angebotspreis pro Stammaktie im Rahmen des Angebots abzüglich des

Ausübungspreises). Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor Abzug des Underwriting-

Discounts und der vom Unternehmen zu zahlenden Emissionskosten und unter der

Annahme, dass die Pre-Funded Warrants nicht ausgeübt werden, wird

voraussichtlich rund USD 105,0 Millionen betragen. Das Angebot wird

voraussichtlich am 8. Mai 2024 geschlossen, unter Vorbehalt der üblichen

Abschlussbedingungen.

Jefferies, Guggenheim Securities und Cantor fungieren gemeinsam als

Konsortialführer für das Angebot.

Ein Registration Statement für diese Wertpapiere wurde bei der U.S. Securities

and Exchange Commission ("SEC") eingereicht und per 14. März 2024 für wirksam

erklärt. Ein Preliminary Prospectus Supplement bezüglich des Angebots wurde bei

der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

Ein Final Prospectus Supplement und ein begleitender Prospekt bezüglich des

Angebots werden bei der SEC eingereicht werden und auf der Website der SEC unter

www.sec.gov verfügbar sein. Kopien des Final Prospectus Supplement und des

begleitenden Prospekts bezüglich dieses Angebots können, sobald sie verfügbar

sind, kostenlos bezogen werden bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate

Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, Telefon: (877)

821-7388, E-Mail: ProspectusDepartment@Jefferies.com; Guggenheim Securities,

LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New

York, New York 10017, oder Telefon: (212) 518-9544, oder via E-Mail an

GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; oder Cantor Fitzgerald & Co.,

Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor", New York, New York

10022, oder via E-Mail an prospectus@cantor.com

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung

zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat

oder Rechtsraum verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Börsenzulassung gemäss den

Wertpapiergesetzen des Staates bzw. des Rechtsraums ungesetzlich wäre. Es

besteht weder die Absicht noch die Zulassung, Wertpapiere von ADC Therapeutics

SA, wie die Stammaktien, in der oder in die Schweiz im Sinne des schweizerischen

Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") mittelbar oder unmittelbar öffentlich

anzubieten, zu bewerben oder zu verkaufen, und diese Wertpapiere werden nicht an

der SIX Swiss Exchange oder an jeglichem anderen geregelten Handelsplatz (Börse

oder multilaterales Handelssystem ) in der Schweiz notiert oder zum Handel

zugelassen werden. Weder dieses Dokument noch jegliche andere Angebots- oder

Marketingunterlagen bezüglich dieser Wertpapiere, wie die Stammaktien, stellen

jetzt oder in Zukunft einen Prospekt im Sinne der FIDLEG dar, und weder dieses

Dokument noch jegliche andere Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich der

Stammaktien stellen einen Prospekt im Sinne der FIDLEG dar, und weder dieses

Dokument noch jegliche andere Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich die

Stammaktien dürfen in der Schweiz öffentlich verbreitet oder anderweitig

öffentlich zugänglich gemacht werden.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein im kommerziellen Stadium tätiges

Biotechnologieunternehmen mit dem Ziel, das Leben der von Krebs betroffenen

Menschen mit seinen bahnbrechenden, der nächsten Generation zuzuordnenden,

zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) zu verbessern. Das

Unternehmen entwickelt seine proprietäre AWK-Technologie weiter, um das

Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden

Tumoren wesentlich zu verändern.

Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC

Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der

Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des

rezidivierten oder refraktären diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei

oder mehr Linien systemischer Therapie. ZYNLONTA befindet sich auch in der

Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren

Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA befinden sich mehrere AWK von ADC

Therapeutics in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt

über Niederlassungen in London und New Jersey.

ZYNLONTA(®) ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-

Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschliesslich Aussagen über das garantierte Angebot. In gewissen Fällen können

Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten",

"würden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben",

"schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "zukünftig",

"fortsetzen" oder "erscheinen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder

ähnlicher Ausdrücke erkennen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen

diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen abweichen,

einschliesslich derer, die im Abschnitt "Risk Factors" des Jahresberichts des

Unternehmens auf Formular 10-K und in den anderen periodischen Berichten und

Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission

enthalten sind. Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken,

Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Aussichten erheblich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Aussichten abweichen, die in

solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert

wurden. Das Unternehmen warnt Anleger davor, sich über Gebühr auf die in diesem

Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen

ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu

aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser

Pressemitteilung anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

KONTAKTE:

Investors and Media

Nicole Riley

ADC Therapeutics

Nicole.Riley@adctherapeutics.com

+1 862-926-9040

