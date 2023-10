GNW-Adhoc: Aduro Clean Technologies präsentiert auf der Advanced Recycling Conference 2023

^SARNIA, Ontario (Kanada), Oct. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean

Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR95&utm_m

edium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF)

(FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, freut sich

bekannt zu geben, dass sein Chief Technology Officer, Marcus Trygstad

(https://advanced-

recycling.eu/?utm_source=AdvancedRecyclingConference15&utm_campaign=PR95&utm_med

ium=PressRelease), einen Vortrag auf der Advanced Recycling Conference 2023

(ARC23) halten wird.

Die ARC23 findet am 28. und 29. November in Köln statt und ist online abrufbar.

Sie wird das gesamte Spektrum fortschrittlicher Recyclingtechnologien abdecken -

von Extrusion und Auflösung bis hin zu Pyrolyse und Vergasung. Die Veranstaltung

wird sich auch mit verwandten Themen wie Politik, Lebenszyklusbewertung (LCA)

und Massenbilanzen für chemisches Recycling befassen und eine Reihe von Themen

wie physikalisches, biochemisches, chemisches und thermochemisches Recycling

behandeln. Diese umfassende Plattform soll dazu beitragen, das komplexe Geflecht

der sich entwickelnden Recyclingtechnologien zu entwirren und Diskussionen über

die Anpassung geeigneter Technologien an verschiedene Abfallströme im Kontext

der ehrgeizigen Recyclingziele der EU und der Industrie insgesamt zu

erleichtern.

In seinem Vortrag?Advancing Chemical Recycling Through Chemical Thinking and

Chemolysis (https://advanced-recycling.eu/wp-

content/uploads/2022/09/TrygstadMarc_Abstract.pdf?utm_source=ACTAbstractARC23&ut

m_campaign=PR95&utm_medium=PressRelease)" wird Herr Trygstad die wichtigsten

Herausforderungen des chemischen Recyclings in Bezug auf Polymerchemie und

Verunreinigungen in Altkunststoffströmen aufzeigen. Vor diesem Hintergrund wird

er dann die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) von Aduro als wichtiges neues

Werkzeug für das chemische Recycling vorstellen. Das Markenzeichen des

chemischen Recyclings ist die selektive, hocheffiziente Umwandlung von

Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol bei relativ niedrigen Temperaturen, um

Kohlenwasserstoffe mit hoher Reinheit der funktionellen Gruppen und niedrigem

Olefingehalt zu erzeugen, die jedoch eine größere Toleranz gegenüber dem

Vorhandensein von Substanzen wie PET, Polyamiden, PVC und nichtpolymeren

Verunreinigungen aufweisen.

Neben der Präsentation seiner technologischen Fortschritte unterstreicht das

Unternehmen mit der Teilnahme an der Konferenz auch seine Strategie, globale

Partnerschaften zu pflegen, um effiziente Recyclinglösungen zu fördern. Um die

Bedeutung Europas für diese Strategie zu unterstreichen, hat das Unternehmen die

Aduro Clean Technologies Europe BV (https://adurocleantech.com/investor-

relations/aduro-clean-technologies-expands-presence-in-europe-establishing-

subsidiary-in-the-

netherlands/?utm_source=ACTBVPR&utm_campaign=PR95&utm_medium=PressRelease) in

den Niederlanden gegründet und arbeitet mit dem Brightlands

(https://adurocleantech.com/company-update/aduro-and-brightlands-enter-into-

discussions-to-partner-and-develop-hydrochemolytic-technology-for-chemical-

recycling-of-

plastic/?utm_source=ACTBrightlandsPR&utm_campaign=PR95&utm_medium=PressRelease) Chemelot

Campus und dem Chemelot Learning and Innovation Lab

(https://adurocleantech.com/investor-relations/aduro-clean-technologies-and-

chill-collaborate-to-advance-chemical-recycling-research-at-brightlands-

chemelot-

campus/?utm_source=ACTCHILLPR&utm_campaign=PR95&utm_medium=PressRelease)

zusammen.

?Die Advanced Recycling Conference ist eine großartige Gelegenheit, sich mit

Branchenexperten auszutauschen und die Bedeutung der Hydrochemolytic(TM)-

Technologie von Aduro für die chemische Recyclingindustrie hervorzuheben,"

erklärte Marcus Trygstad, CTO.?Dieser Veranstaltungsort schafft die

Voraussetzungen für anregende Diskussionen und produktive Kooperationen, um

Innovationen voranzutreiben und die Zukunftsfähigkeit des chemischen Recyclings

zu stärken."

?Die Advanced Recycling Conference ist ein wichtiges Forum für Aduro, um sein

Engagement auf dem europäischen Markt zu demonstrieren," ergänzte Ofer Vicus,

CEO.?Wir können hier nicht nur unsere Technologie und unsere Vorreiterrolle

präsentieren, sondern auch bestehende Partnerschaften in Europa pflegen, neue

Partnerschaften ausloten und mit Akteuren des chemischen Recyclings

zusammenarbeiten, um die Kreislaufwirtschaft voranzubringen."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für

das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem

Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und die Umwandlung von

erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem

Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen

und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der minderwertige

Rohstoffe in Ressourcen des 21. Jahrhunderts verwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com (mailto:ovicus@adurocleantech.com)

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 604 362 7011

Arrowhead (https://arrowhead.bid/cnsx-

act/?utm_source=Arrowhead%20ACT&utm_campaign=PR95&utm_medium=PressRelease)

Thomas Renaud, Managing Director

enquire@arrowheadbid.com (mailto:enquire@arrowheadbid.com)

+1 212 619 6889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

keine historischen Tatsachen sind und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder

Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder

vorhersagt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die

gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf Basis der zum jetzigen Zeitpunkt

zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen einer Reihe von

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten

abweichen. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den

zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind

zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund

der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen

hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des

Unternehmens abweichen, sind unter anderem ungünstige Marktbedingungen und

andere Faktoren, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Das

Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies

nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die kanadische Wertpapierbörse CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder

geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c02dfa9b-

6817-4cd7-9b3d-83658a5faf28

°