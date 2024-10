GNW-Adhoc: Blue Diamond Resorts gewinnt mehrere Magellan Awards für Exzellenz in Luxus und Innovation

^ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts

freut sich, bekannt zu geben, dass es 2024 von Travel Weekly mit vier

prestigeträchtigen Magellan Awards ausgezeichnet wurde. Die diesjährigen Awards

- eine Gold - und drei Silberauszeichnungen - unterstreichen das Engagement des

Unternehmens, das All-Inclusive-Erlebnis durch bahnbrechende Hospitality-

Konzepte, herausragendes Design und kundenorientierte Innovationen neu zu

definieren, darunter auch die neuesten Unterkünfte nur für Erwachsene, die neue

Branchenstandards setzen.

?Wir sind der Meinung, dass jeder Moment, den unsere Gäste bei uns verbringen,

etwas ganz Besonderes sein sollte, und diese Auszeichnungen spiegeln unsere

Leidenschaft für die Schaffung unvergesslicher Erlebnisse wider", sagte Jordi

Pelfort, Präsident von Blue Diamond Resorts.?Diese Anerkennungen bedeuten uns

besonders viel, da sie die Anstrengungen würdigen, die wir unternommen haben, um

unser Angebot kontinuierlich zu verbessern und das Erlebnis für unsere Gäste zu

bereichern. Unsere Teams haben sich besonders bei unseren jüngsten Eröffnungen

hervorgetan, bei denen sie unsere einzigartigen Konzepte gestärkt und erweitert

haben, um so sicherzustellen, dass sie bei unseren Gästen auf große Resonanz

stoßen."

Zu den Auszeichnungen, die Blue Diamond Resorts erhalten hat, gehören:

2024 Magellan Awards Gold:

* Royalton Splash Riviera Cancun Convention Center, MICE Experience |

Hospitality - Gesamtwertung: Business-/Konferenzresort/-hotel

2024 Magellan Awards Silver:

* Royalton CHIC Antigua | Hospitality - Gesamtwertung: neues Resort/Hotel

* Pescari Overwater Restaurant at Royalton CHIC Antigua | Hospitality-Elemente

- Luxus (Fünf-Sterne): Restaurantdesign

* Hideaway at Royalton Blue Waters' Chairman Beach Walkout Swim Out Suite |

Hospitality-Elemente - Luxus (Fünf-Sterne): Präsidentensuite

Das Royalton Splash Riviera Cancun, ein All-Inclusive-Resort der Autograph

Collection (https://www.royaltonresorts.com/resorts/splash-riviera-cancun),

wurde für sein Kongresszentrum ausgezeichnet. Das Zentrum ist für seine

außergewöhnlichen MICE-Dienstleistungen bekannt und bietet einen

anspruchsvollen, hochmodernen Veranstaltungsort für Geschäfts- und

Konferenzreisende, die ein erstklassiges Erlebnis in der Karibik suchen. Das

Royalton CHIC Antigua, ein All-Inclusive-Resort der Autograph Collection - nur

für Erwachsene (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-antigua), das

neueste Angebot im Portfolio von Blue Diamond Resorts, wurde als dynamischer

Neuzugang auf dem Markt für Luxus-All-Inclusive-Resorts gefeiert, der mit seinem

Konzept?Party Your Way" pulsierendes Nachtleben und ruhige Entspannung

miteinander verbindet. Auch das in der Region einzigartige Pescari Overwater

Restaurant des Resorts erregte durch sein atemberaubendes Design und das

exklusive gastronomische Ambiente einiges an Aufmerksamkeit.

Das Hideaway at Royalton Blue Waters, ein All-Inclusive-Resort der Autograph

Collection - nur für Erwachsene

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-blue-waters), wurde für seine

Chairman Beach Walkout Swim Out Suite ausgezeichnet, ein luxuriöses Highlight,

das direkten Zugang zum Strand sowie ausgewählte Annehmlichkeiten bietet und

neue Maßstäbe für exklusive Gästeerlebnisse setzt.

Die Magellan Awards würdigen herausragende Leistungen in der Reisebranche. Blue

Diamond Resorts ist deshalb stolz, für seinen Beitrag und sein Engagement bei

der Schaffung von unvergesslichen Reiseerlebnissen ausgezeichnet zu werden.

Weitere Informationen zu Blue Diamond Resorts und seinen preisgekrönten

Unterkünften finden Sie unter bluediamondresorts.com

(https://www.bluediamondresorts.com/awards).

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über mehr als

80 Häuser mit mehr als 20.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten

Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die

preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), in denen jeder zur Familie gehört. Ganz

gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den

Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als

Alleinreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellen Services und

besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die Sports

Event Guarantee(TM) gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller

Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton

(https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit

exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die

Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHIC

(https://www.royaltonresorts.com/) Resorts ist eine pulsierende und lebendige

All-inclusive-Marke, die Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton

(https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In

verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung

eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. Auf

Jamaica bietet das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen

über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem

abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories

Resorts & Spa (https://www.memoriesresorts.com/) bietet Ihnen einen Urlaub ganz

nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit

Freunden planen oder einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -,

während Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) einen großartigen

Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe

bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts

(https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt seine Gäste ein, Vacation Like A

Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden und interaktiven

Erlebnis sowie berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik

und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Scene

(https://www.planethollywoodhotels.com/) den Paparazzi ausweichen

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit

Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit

steht.

Weitere Informationen über Blue Diamond Resorts finden Sie unter

www.bluediamondresorts.com (http://www.bluediamondresorts.com/).

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9266dbd4-

01c9-45ec-8fbc-3fabe7de2f6d

