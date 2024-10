GNW-Adhoc: Valour, Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, stärkt ihre Strategie für den nordischen Markt mit der Übertragung von Krypto-ETPs an die Spotl...

^* Strategischer Schritt auf dem nordischen Markt: Valour Inc., eine

Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, wird 19 ihrer ETPs vom Nordic

Growth Market an den Spotlight Stock Market in Stockholm übertragen, um ihre

Position auf dem nordischen ETP-Markt zu stärken und das Wachstum

kryptobezogener Instrumente zu unterstützen.

* Erhöhte Liquidität und Marktexpansion:Mit diesem Schritt werden die ETPs von

Valour, die im vergangenen Jahr ein Handelsvolumen von ca. 14,3 Mrd. SEK

(1,3 Mrd. USD) generiert haben, auf 23 Notierungen auf Spotlight erhöht,

wodurch das Unternehmen für eine höhere Liquidität und Marktexpansion

positioniert wird.

TORONTO, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das

?Unternehmen" oder?DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI

(https://www.neo.inc/en/live/security-activity/DEFI#!/market-depth)) (GR: RB9

(https://www.boerse-frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF

(https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)), ein krypto-natives

Technologieunternehmen, das an vorderster Front bei der Verschmelzung

traditioneller Kapitalmärkte mit dezentralen Finanzen (?DeFi") steht, freut sich

bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. (?Valour"), ein

führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange-Traded Products,

?ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, 19

ETPs vom Nordic Growth Market (?NGM") am 18. Oktober 2024 nach Börsenschluss

dekotieren und am 21. Oktober 2024 am Spotlight Stock Market (?Spotlight") in

Stockholm, Schweden, neu kotieren wird. Diese Entscheidung stellt einen

bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie von Valour auf dem nordischen

Markt dar und stärkt die Position des Unternehmens im ETP-Segment, insbesondere

bei Instrumenten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten.

In den letzten zwölf Monaten haben die ETPs von Valour ein Handelsvolumen von

etwa 14,3 Mrd. SEK (1,3 Mrd. USD) generiert, und der Wechsel zu Spotlight soll

das anhaltend starke Wachstum und die erhöhte Liquidität unterstützen. Mit

diesem Übergang wird Valour insgesamt 23 Instrumente auf Spotlight gelistet

haben, was Valour als bedeutenden Akteur auf diesem Markt etabliert.

?Die Zusammenarbeit mit dem Spotlight Stock Market ermöglicht es uns, die

Markteinführung neuer Instrumente zu beschleunigen. Während wir zunächst 23

Instrumente auf Spotlight aufführen werden, ist es unser Ziel, diese Zahl zu

verdoppeln. Gemeinsam mit Spotlight wollen wir Europas führende Plattform für

Krypto-ETPs werden", so Johanna Belitz, Head of Nordics bei Valour.

?Wir sind sehr stolz und zufrieden mit unserer Zusammenarbeit mit Valour, die

unserem ETP-Segment seit seiner Einführung im Juni dieses Jahres einen starken

Start beschert hat. Durch die Übertragung aller ETPs an die Spotlight-Börse

fördert Valour eine Beziehung, die hohe Erwartungen weckt, insbesondere was die

Erhöhung der Anzahl hochwertiger Instrumente betrifft, die in einer sicheren

Umgebung gehandelt werden. Darüber hinaus werden die ETPs von Valour nun auf

einer Plattform gehandelt, die ein erhebliches Potenzial für einen verstärkten

internationalen Handel bietet", kommentiert Anders Kumlin, CEO von Spotlight

Stock Market.

Zu den ETPs, die übertragen werden, gehören beliebte Produkte, die auf Bitcoin,

Ethereum und Solana als Basiswerten basieren. Valour betont, dass die Inhaber

dieser Instrumente keine Maßnahmen im Zusammenhang mit der Änderung der

Notierung ergreifen müssen, die voraussichtlich reibungslos ablaufen wird, wobei

der erste Handelstag auf Spotlight für den 21. Oktober 2024 geplant ist.

Dieser Übergang markiert eine neue Phase in der Partnerschaft zwischen Valour

und Spotlight und ist ein wichtiger Bestandteil des langfristigen Ziels, die

Präsenz von Valour auf dem internationalen Markt für Digital Asset ETPs zu

erweitern und zu stärken.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI (https://www.neo.inc/en/live/security-

activity/DEFI#!/market-depth)) (GR: R9B (https://www.boerse-

frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF

(https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)) ist ein Finanztechnologieunternehmen,

das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der

Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit dem Schwerpunkt auf

branchenführenden Web3-Technologien ist DeFi Technologies bestrebt, Anlegern

einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu ermöglichen. Unterstützt

von einem geschätzten Team von Experten mit umfassender Erfahrung in den

Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte, sind wir bestrebt, die Art

und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich

entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/defitechglobal/) und Twitter

(https://twitter.com/defitechglobal). Weitere Informationen finden Sie unter

https://defi.tech/

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen?Valour") emittieren

börsengehandelte Produkte (?ETPs"), die es Privatanlegern und institutionellen

Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr traditionelles

Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des

Geschäftsbereichs für Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA:

DEFI (https://www.neo.inc/en/live/security-activity/DEFI#!/market-depth)) (GR:

R9B (https://www.boerse-frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC:

DEFTF (https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch besicherten Plattform für digitale

Vermögenswerte, zu der 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour

Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking

gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte

mit niedrigen Verwaltungsgebühren oder sogar ohne solche Gebühren an, wobei die

Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet

sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI),

Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM),

Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink

(LINK), Hedera (HBAR), Core (CORE), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC),

Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Sui (SUI), Valour Digital Asset Basket 10

(VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit

niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Flaggschiffprodukte von Valour sind Bitcoin

Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven

Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswert, die völlig

gebührenfrei sind. Weitere Informationen über Valour, eine Anmeldung oder

Updates erhalten Sie unter valour.com (https://valour.com/).

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der

geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen

gehören unter anderem die Übertragung von ETPs an Spotlight, die

Wachstumsstrategie von Valour in den nordischen Ländern, das Vertrauen der

Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse und Vertrauen der Anleger in

digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und

die Einführung dezentraler Finanzierungen, die Nutzung von

Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften

sowie die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,

Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen

zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die

Akzeptanz der börsengehandelten Produkte von Valour durch die Börsen, das

Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors,

Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen

sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und

soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren

zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von

den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten

unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die

Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann

keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als

zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse

wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser

sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen

setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT

ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Olivier Roussy Newton

Chief Executive Officer

ir@defi.tech (mailto:ir@defi.tech)

(323) 537-7681

°