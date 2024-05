GNW-Adhoc: Zusammenkunft von über 1.000 Branchenvertretern in Liaoning zur Suche nach Möglichkeiten für die Integration von Kultur, Sport und Tourismus

^DALIAN, China, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 24. bis 25. Mai fand in

Dalian die diesjährige Konferenz zur integrierten Entwicklung von Kultur, Sport

und Tourismus der Provinz Liaoning statt. Mehr als 1.000 Vertreter aus der

Kultur-, Sport- und Tourismusbranche aus dem ganzen Land kamen auf der

Veranstaltung zusammen, um einen Weg für die tiefgreifende Integration von

Kultur, Sport und Tourismus sowie Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden.

Over a thousand industry representatives gathered in Liaoning to seek

opportunities for culture, sports, and tourism integration

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2960/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf diesen

Link abrufen (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2960/ger).

Die von der Volksregierung der Provinz Liaoning organisierte Konferenz umfasste

eine Reihe von Nebenveranstaltungen wie eine Arbeitssitzung zur integrierten

Entwicklung von Kultur, Sport und Tourismus in Liaoning, eine Konferenz zur

Förderung von Investitionen in der Kultur-, Sport- und Tourismusbranche, eine

Ausstellung zu den bisherigen Erfolgen der integrierten Entwicklung von Kultur,

Sport und Tourismus in der Provinz Liaoning und ein Treffen zur Zusammenführung

von Angebot und Nachfrage in der Kultur-, Sport- und Tourismusbranche. Auf der

Konferenz wurden 30 bedeutende Kultur-, Sport- und Tourismusprojekte im

Gesamtwert von 53,2 Milliarden Yuan unterzeichnet. Darüber hinaus unterzeichnete

das Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Liaoning

Kooperationsvereinbarungen mit einigen zentralen, in Liaoning stationierten

Finanzinstituten, um die Entwicklung von Kultur-, Sport- und

Tourismusunternehmen besser zu unterstützen. Verschiedene Städte in Liaoning

stellten außerdem intelligente Tourismusanwendungen wie digitale

Kulturausstellungen und Museen sowie VR-Erlebnisse vor, um die verbesserte

Effizienz der Nutzung öffentlicher Kultur-, Sport- und Tourismusressourcen sowie

die neuesten Entwicklungen bei der Verbesserung von Kultur-, Sport- und

Tourismusprodukten und -dienstleistungen zu präsentieren.

Zeitgleich zur Konferenz fanden Parallelveranstaltungen wie die

Nordostasiatische Woche des Lebensmitteltourismus und die Ausstellung der

Provinz Liaoning zum immateriellen Kulturerbe statt. Die Provinz Liaoning lud

zudem über 100 Influencer aus den Bereichen Kultur, Sport und Tourismus ein,

sich in Liaoning niederzulassen, und stellte ihnen personalisierte und

thematische Produkte zur Verfügung, die die?neuen Wege des Reisens" in Liaoning

kontinuierlich bereichern sollen. Liaoning hat außerdem über

100 Touristenattraktionen aus verschiedenen Städten integriert und unter dem

Motto?Explore Liaoning" Jahres- sowie Saisonkarten für Reiseinteressierte

eingeführt, die unter anderem Vorzugspreise für kulturelle Einrichtungen,

Sternehotels, den touristischen Einzelhandel usw. umfassen und die koordinierte

Entwicklung der kulturellen, sportlichen und touristischen Ressourcen in der

gesamten Provinz fördern sollen.

Liaoning bietet aufgrund seiner vielfältigen Kultur-, Sport- und

Tourismusressourcen zahlreiche Vorteile. Im ersten Quartal dieses Jahres empfing

Liaoning 171 Millionen Besucher, was einem Anstieg von 68,2 % im Vergleich zum

Vorjahr entspricht, und erzielte Tourismuseinnahmen in Höhe von

190,21 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 89,4 % im Vergleich zum Vorjahr

entspricht. Die Provinz entwickelt aktuell eine Marke, die touristische Reisen

zu Veranstaltungen, Konzerten und kulturellen Ausstellungen vereinen soll. Liu

Weicai, Leiter der Kultur- und Tourismusbehörde der Provinz Liaoning, erklärte,

Liaoning wolle ein Modell für eine qualitativ hochwertige integrierte

Entwicklung von Kultur, Sport und Tourismus werden. Zu diesem Zweck hat die

Provinz eine Reihe von bedeutenden Kultur-, Sport- und Tourismusprojekten

geplant, um die Kultur-, Sport- und Tourismusindustrie auf Billionenhöhe zu

fördern.

Quelle: Volksregierung der Provinz Liaoning

