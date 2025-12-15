GNW-News: BetaGlue Therapeutics erhält Genehmigung des belgischen Gesundheitsministeriums für klinische Studie mit YntraDose bei inoperablem lokal fortgeschr...

|
^MAILAND, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue(®) Therapeutics (?BetaGlue"
oder das?Unternehmen"), ein wegweisendes italienisches Onkologieunternehmen im
klinischen Stadium, das eine innovative Strahlentherapielösung für die gezielte
Behandlung solider Tumoren entwickelt, gibt bekannt, dass das belgische
Gesundheitsministerium (MOH) seinen Antrag auf eine klinische Studie für
YntraDose(® )zur Behandlung von inoperablem lokal fortgeschrittenem duktalem
Adenokarzinom des Pankreas (LA-PDAC) genehmigt hat. Diese Zulassung folgt auf
die kürzlich erteilten Genehmigungen durch die britische
Arzneimittelzulassungsbehörde (MHRA) und das italienische
Gesundheitsministerium.
Die klinische Studie wird voraussichtlich Anfang 2026 mit der
Patientenrekrutierung beginnen, wobei vorläufige Ergebnisse bis zum Ende des
Jahres erwartet werden. Diese frühe klinische Machbarkeitsstudie zielt darauf
ab, die Sicherheit, Anwendbarkeit und Durchführbarkeit der Verabreichung von
YntraDose(®) bei Patienten mit inoperablem LA-PDAC zu bewerten, einer Erkrankung
mit begrenzten wirksamen Behandlungsmöglichkeiten und einem erheblichen
ungedeckten medizinischen Bedarf. YntraDose(®) ist eine innovative lokoregionale
Strahlentherapie, bei der Yttrium-90-Mikrosphären, eingebettet in eine schnell
polymerisierende Matrix, zum Einsatz kommen, um gezielte Strahlung direkt an
solide Tumore abzugeben. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die therapeutische
Wirksamkeit zu maximieren und gleichzeitig die Schädigung des umliegenden
gesunden Gewebes zu minimieren. Er bietet Patienten mit inoperablem lokal
fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs - einer der aggressivsten und am
schwierigsten zu behandelnden bösartigen Erkrankungen - neue Hoffnung.
?Die Genehmigung durch das belgische Gesundheitsministerium unterstreicht die
zunehmende internationale Anerkennung unseres Ansatzes. Mit den nun in Belgien,
Großbritannien und Italien erteilten behördlichen Genehmigungen sind wir gut
positioniert, um die klinische Entwicklung von YntraDose voranzutreiben und eine
solide Grundlage für zukünftiges Wachstum, Wettbewerbsvorteile und die
Weiterentwicklung dieser innovativen Lösung zur Deckung dringender ungedeckter
medizinischer Bedürfnisse zu schaffen", so Alexis Peyroles, CEO von BetaGlue(®)
Therapeutics.
Über BetaGlue Therapeutics
BetaGlue(®) Therapeutics ist ein Onkologie-Unternehmen in der klinischen
Entwicklungsphase, das die innovative Radiotherapie-Plattform YntraDose(®) für
die gezielte lokale Behandlung nicht resezierbarer solider Tumoren entwickelt.
YntraDose(®) wird derzeit bei lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom (LA-PDAC)
evaluiert und zeigt zudem Potenzial für weitere Indikationen.
Über YntraDose(®)
Das YntraDose(®)-Gerät ist eine lokoregionale Therapie (LRT) zur perkutanen
Radioablation inoperabler solider Tumoren. Bei dieser neuartigen Technologie
wird eine gezielte Strahlendosis in Form von Yttrium-90-Mikrosphären direkt in
den Tumor injiziert. Die Mikrosphären werden in einer Hydrogel-Matrix fixiert,
die ihre Verweildauer im Tumor gewährleistet.
Website: https://betaglue.com/ / Kontakt: info@betaglue.com
(mailto:info@betaglue.com) LinkedIn: Hier
(https://www.linkedin.com/company/82990266)
