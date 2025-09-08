08.09.2025 17:21:38

GNW-News: BYD, MariaGrazia Davino: "Wir arbeiten an den einzelnen nationalen Märkten der EU - wir haben große Ambitionen"

^MUNICH, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --?Europa ist eine weite Landschaft,

und jedes Land hat seine eigenen Besonderheiten. Die Arbeit, die wir in jedem

einzelnen Gebiet leisten, besteht darin, Netzwerke und Teams für jeden Markt

vorzubereiten. In diesem Sinne arbeiten wir in der Schweiz, in Österreich,

Deutschland, Tschechien, Polen und Ungarn. Es gibt noch viel zu tun, aber wir

haben große Ambitionen und wir wollen in allen Bereichen relevant sein, die für

unsere Kunden wichtig sind." Mit diesen Worten beschrieb MariaGrazia Davino,

Regional Managing Director von BYD, die Expansion des Automobilherstellers in

den zentraleuropäischen Raum. Davino sprach am Rande der von BYD organisierten

Pressekonferenz auf der IAA Mobility 2025 in München.

?Für uns ist Europa die Gegenwart, und wir sind in dieser Richtung voll

engagiert", fuhr die Managerin fort, bevor sie den Blick auf das neue Fahrzeug

lenkte, das BYD auf der deutschen Messe vorstellte:

?Hier stellen wir unseren Kombi, den BYD Seal 6 DM-i Touring, vor. Es handelt

sich um ein großes Super-Hybrid-Fahrzeug mit einer Reichweite von bis zu 1.350

Kilometern."

?Ein Auto, das nicht nur für Fahrer, sondern auch für Passagiere konzipiert

wurde", schloss MariaGrazia Davino.

For more information:

Press Office LaPresse - ufficio.stampa@lapresse.it

(mailto:ufficio.stampa@lapresse.it)

Ein Video zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f69159e6-

80dc-4a1e-9287-2c4948377b9a

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e65025f8-

5916-47b7-81d0-5b127fccde0e

Â°

