GNW-News: Liaoning Football Super League 2025 beendet - Dalian sichert sich mit klarem 4:0 den Titel

^DALIAN, China, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Liaoning Football Super

League 2025 (kurz?Liaochao") ist am 15. November im Dalian Suoyuwan Football

Stadium erfolgreich zu Ende gegangen. Im Finale setzte sich das Team aus Dalian

souverän mit 4:0 gegen die Mannschaft aus Benxi durch und sicherte sich damit

vor 55.678 Zuschauern, welche den besonderen Moment live miterlebten, den

Meistertitel.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4724/eng)

Das Turnier, das vom Sportbüro der Provinz Liaoning ausgerichtet und vom

Fußballzentrum der Provinz Liaoning, dem Fußballverband Liaoning sowie den

Sportbehörden der teilnehmenden Städte und Bezirke organisiert wurde, erstreckte

sich vom Anpfiff am 5. September über mehr als zwei Monate. Insgesamt traten 16

Teams aus 14 Städten der Provinz, der Shenfu-Demonstrationszone sowie dem Kreis

Heishan in 63 hart umkämpften Begegnungen gegeneinander an. Die?Liaochao" ist

ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Fußballreformen in Liaoning. Die Liga

fördert die sportliche Entwicklung der Region, indem sie eine erstklassige

Plattform für Wettkämpfe und Austausch bietet und gleichzeitig die Begeisterung

der Bevölkerung für Fußball weiter stärkt.

Abseits des Spielfelds sorgten der?City Super Bazaar" und zahlreiche

Begleitveranstaltungen für weitere Höhepunkte und stellten die kulturelle

Vielfalt der Region Liaoning vor. Vom 14. bis 16. November wurde auf dem

Außengelände des Dalian Suoyuwan Football Stadium das Kultur-, Tourismus- und

Sportfestival der Liaoning Football Super League 2025 ausgerichtet. Das

Veranstaltungsgelände war in sieben Themenbereiche gegliedert. Zu sehen waren

unter anderem Ausstellungsflächen zu den Kultur- und Tourismusressourcen aller

14 Städte der Provinz sowie eine Präsentation zu den?15. Nationalen

Winterspielen". Die Veranstaltung zog zahlreiche Besucher an. Neben der

Faszination für Fußball konnten die Gäste auch neue Eindrücke von den

kulinarischen Spezialitäten und der Landschaft Dalians sowie der gesamten

Provinz Liaoning gewinnen - Eindrücke, die ihre Vorfreude auf weitere Erlebnisse

zusätzlich stärkten.

Quelle: Fußballzentrum der Provinz Liaoning

Kontaktperson: Frau Wang, Tel.: +86-10-63074558Â°