19.11.2025 13:55:38
GNW-News: Liaoning Football Super League 2025 beendet - Dalian sichert sich mit klarem 4:0 den Titel
^DALIAN, China, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Liaoning Football Super
League 2025 (kurz?Liaochao") ist am 15. November im Dalian Suoyuwan Football
Stadium erfolgreich zu Ende gegangen. Im Finale setzte sich das Team aus Dalian
souverän mit 4:0 gegen die Mannschaft aus Benxi durch und sicherte sich damit
vor 55.678 Zuschauern, welche den besonderen Moment live miterlebten, den
Meistertitel.
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4724/eng)
Das Turnier, das vom Sportbüro der Provinz Liaoning ausgerichtet und vom
Fußballzentrum der Provinz Liaoning, dem Fußballverband Liaoning sowie den
Sportbehörden der teilnehmenden Städte und Bezirke organisiert wurde, erstreckte
sich vom Anpfiff am 5. September über mehr als zwei Monate. Insgesamt traten 16
Teams aus 14 Städten der Provinz, der Shenfu-Demonstrationszone sowie dem Kreis
Heishan in 63 hart umkämpften Begegnungen gegeneinander an. Die?Liaochao" ist
ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Fußballreformen in Liaoning. Die Liga
fördert die sportliche Entwicklung der Region, indem sie eine erstklassige
Plattform für Wettkämpfe und Austausch bietet und gleichzeitig die Begeisterung
der Bevölkerung für Fußball weiter stärkt.
Abseits des Spielfelds sorgten der?City Super Bazaar" und zahlreiche
Begleitveranstaltungen für weitere Höhepunkte und stellten die kulturelle
Vielfalt der Region Liaoning vor. Vom 14. bis 16. November wurde auf dem
Außengelände des Dalian Suoyuwan Football Stadium das Kultur-, Tourismus- und
Sportfestival der Liaoning Football Super League 2025 ausgerichtet. Das
Veranstaltungsgelände war in sieben Themenbereiche gegliedert. Zu sehen waren
unter anderem Ausstellungsflächen zu den Kultur- und Tourismusressourcen aller
14 Städte der Provinz sowie eine Präsentation zu den?15. Nationalen
Winterspielen". Die Veranstaltung zog zahlreiche Besucher an. Neben der
Faszination für Fußball konnten die Gäste auch neue Eindrücke von den
kulinarischen Spezialitäten und der Landschaft Dalians sowie der gesamten
Provinz Liaoning gewinnen - Eindrücke, die ihre Vorfreude auf weitere Erlebnisse
zusätzlich stärkten.
Quelle: Fußballzentrum der Provinz Liaoning
Kontaktperson: Frau Wang, Tel.: +86-10-63074558Â°
