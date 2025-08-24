GNW-News: Renommierte Schweizer Marke BILATTE läutet Ära der medizinischen Schönheitspflege 3.0 für zu Hause ein

^MONTREUX, Schweiz, Aug. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BILATTE, eine renommierte

Marke für medizinische Forschung und Regeneration mit Sitz in Montreux, Schweiz,

bekannt als?globale Anti-Aging-Hochburg", hat heute die bahnbrechende Eröffnung

der?Ära der medizinischen Forschung und Schönheitspflege 3.0 für zu Hause"

angekündigt. Angesichts der immer anspruchsvolleren und effizienteren

Bedürfnisse der Verbraucher im Bereich der Hautaufhellung wird BILATTE die

jahrhundertealte Pflegeweisheit und modernste Biotechnologie aus dem führenden

Sanatorium in Montreux weiterführen und sich dafür einsetzen, professionelle,

luxuriöse Hautaufhellungseffekte auf Krankenhausniveau, wissenschaftliche

Sicherheitskonzepte und modernste Technologie nahtlos in den Alltag zu

integrieren, um eine effizientere, zuverlässigere und bequemere Lösung auf dem

Niveau der Schweizer Medizinforschung zu schaffen.

Dieses Upgrade konzentriert sich auf das Kernprodukt der Marke, die weltweit

anerkannte Aurora Whitening-Körperserie von BILATTE. Das Starprodukt, die

Whitening Body Milk, wurde einer umfassenden Verbesserung unterzogen.

Wichtigste Highlights: Als Schlüsselprodukt, das den Beginn der 3.0-Ära

markiert, verkörpert die verbesserte Version des Produkts die jahrhundertelange

Erfahrung der Marke und die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse der weltweit

führenden Dermatologielabors, so dass Sie zu Hause die gleiche Pflegewirkung wie

in einem Schweizer Schönheitssalon genießen können.

?5A Brightening Technology": Durch die Integration des Kernbestandteils der

Marke, der international patentierten Bio-Saphir-Essenz, und hochwirksamer

aktiver Inhaltsstoffe wird durch eine multikanalige synergistische Aufhellung

der Haut?mit nur einer Anwendung ein strahlendes und verwandeltes Aussehen"

erzielt.

?Safe-A&Whiten" Wissenschaftliche Hautaufhellung: BILATTE hält sich an die

integrierten Hautpflegeprinzipien?Sicherheit" (Grundlage),?Beschleunigung"

(Hindernisse schnell überwinden) und?Ewhite" (umfassendes Hautaufhellungsziel).

Die verbesserte Formel legt den Schwerpunkt auf außergewöhnliche Wirksamkeit bei

gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit.

BILATTE blickt auf eine hundertjährige Tradition als Sanatorium zurück und hat

in den 1900er Jahren in Zusammenarbeit mit führenden Labors in der Schweiz,

Deutschland und China die?Full-Dermal Whitening Therapy" (vollständige

Hautaufhellungstherapie) entwickelt, um neue Standards in der Hautaufhellung zu

setzen. Die verbesserte Aurora Body Milk verkörpert diese Vision.

?Das Streben der Nutzer nach ultimativer Aufhellung ist der Antrieb für unsere

3.0-Ära", erklärte der CEO.?Wir verbinden die Pflegephilosophie von Montreux

mit modernster medizinischer Forschung. Dieses Upgrade ermöglicht es Frauen

weltweit, zu Hause sicherere und schnellere Hautaufhellungsbehandlungen auf

Salon-Niveau zu genießen, die ihnen Selbstvertrauen und Ausstrahlung von innen

heraus verleihen."

Über BILATTE:

BILATTE hält sich an die Hautpflegephilosophie der Schweizer

Schönheitssanatorien und bewahrt den Geist der präzisen medizinischen Forschung

der Schweiz. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbrauchern

weltweit sicherere, wirksamere und innovativere Schönheitspflegeprodukte

anzubieten. Die Kernbestandteile der Marke wurden wiederholt mit internationalen

Patenten und dem BSB Raw Material Innovation Award ausgezeichnet. Mit einem

professionellen Ansatz in Forschung und Entwicklung reproduziert BILATTE präzise

das luxuriöse Pflegeerlebnis wie in einem Spa. Als Pionier in der?3.0 Ära der

medizinischen Schönheitspflege" setzt sich BILATTE weiterhin für die strahlende

Zukunft jeder Hautpartie ein.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fddaae27-729a-46c1-a480-

d915dff199e3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8a6a7e0-2feb-45e3-a89e-

f47c60fa7d49

BILATTE

https://www.swissbilatte.com/

July Li

bilatte@yeah.netÂ°