19.11.2025 00:50:38
GNW-News: YPrime-Studie zeigt 74 % weniger Lokalisierungsfehler bei eCOA-Migration mit KI-gestützten Workflows
^MALVERN, Pennsylvania, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime
(http://www.yprime.com/), ein bewährter Anbieter von Technologien für klinische
Studien, veröffentlichte heute neue Ergebnisse, die zeigen, dass der Einsatz von
KI im Prozess der eCOA-Lokalisierung messbare Qualitätsverbesserungen erzielt -
mit 74 % weniger Migrationsfehlern, um zwei Drittel kürzere Review-Zyklen und
einer höheren globalen Studieninklusion.
Die auf der ISPOR 2025 von Jonathan Norman, Director of Localization & Scale
Management bei YPrime, vorgestellte Studie?Garbage In, Garbage Out: Can AI
Reduce the Impact of Human Error in eCOA Localized Text Migration?
(https://www.yprime.com/ai-driven-ecoa-localization-speed-accuracy/)"
untersuchte, wie KI einen der am stärksten übersehenen Aspekte der eCOA-
Entwicklung verbessern kann: die Migration. Dabei handelt es sich um den Prozess
des Imports übersetzter Clinical Outcome Assessments (COAs) in digitale Systeme.
YPrime verglich anhand einer Stichprobe von 15 Studien in 11 Sprachen eine
ausschließlich menschlich durchgeführte Migration mit dem hauseigenen KI-
gestützten Migrationsprozess. Der KI-Workflow reduzierte die Gesamtzahl der
Migrationsfehler um 74 %, verringerte die Anzahl der fehlerhaften Screen-Reports
um 60 % und verkürzte den Lokalisierungs-Review-Prozess um 67 %, ohne neue
Fehlertypen einzuführen.
?Die Lokalisierung ist einer der wichtigsten - und am wenigsten automatisierten
- Schritte für die globale Einsatzbereitschaft einer Studie", so Dr. Karl
McEvoy, Vice President, eCOA and Patient Technologies bei YPrime.?Diese
Forschung zeigt, dass KI, wenn sie auf eCOA-spezifische Dateistrukturen und
Sprachregeln trainiert ist, die fehleranfälligsten Schritte eliminieren kann.
Dadurch erhalten Linguisten und Studienteams qualitativ hochwertigere
Materialien zur Überprüfung. Das Ergebnis sind schnellere Freigaben, sauberere
Daten und inklusivere globale Studien."
Durch die Verbesserung von Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Lokalisierung
ermöglicht KI es Sponsoren, eine breitere Sprachabdeckung beizubehalten. Dadurch
wird die Notwendigkeit reduziert, unterrepräsentierte Populationen bei engen
Zeitplänen auszuschließen. Die schnellere Freigabe lokalisierter Screen-Reports
ermöglicht einen früheren Start von eCOA-Studienbuilds und First-Patient-In-
Meilensteinen, was zu messbaren Zeit- und Kostenvorteilen für globale Programme
führt.
Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen das anhaltende Engagement von YPrime
für Innovationen, die messbare Effizienzgewinne in Studien liefern. Zu den
jüngsten Markteinführungen zählen Advanced eCOA Oversight
(https://www.yprime.com/yprime-advanced-ecoa-oversight/), Automated Data Change
Forms (https://www.yprime.com/yprime-releases-reimagined-ecoa-automated-data-
change-form-for-more-efficient-clinical-trial-data-management/) (DCF) sowie
Glukometer-Integrationen (https://www.yprime.com/yprime-ecoa-dcf-improves-
clinical-trial-data-management/) für Connected-Device-Studien. YPrime erweitert
seine KI-Initiativen innerhalb der YPrime-eCOA-Plattform weiter, mit Fokus auf
Quality Scoring und Next-Generation-Lokalisierungsworkflows, die Automatisierung
mit menschlicher Kontrolle ausbalancieren.
YPrime wurde kürzlich im?eCOA PEAK Matrix (https://www.yprime.com/yprime-ecoa-
peak-matrix-2025-everest-group/)(®) (https://www.yprime.com/yprime-ecoa-peak-
matrix-2025-everest-group/) Assessment 2025 (https://www.yprime.com/yprime-ecoa-
peak-matrix-2025-everest-group/)" der Everest Group als?Leader" ausgezeichnet.
Damit wird die nachgewiesene Fähigkeit des Unternehmens anerkannt, skalierbare,
hochwertige eCOA-Lösungen zu liefern, die den Anforderungen moderner klinischer
Studien an Geschwindigkeit und Komplexität gerecht werden. Zudem wurde das
Unternehmen 2024 als?Trailblazer in Patient Engagement
(https://www.yprime.com/yprime-recognized-as-trailblazer-in-patient-engagement-
by-everest-group/)" ausgezeichnet und damit für sein Engagement gewürdigt,
digitale Tools zu entwickeln, die Zugang, Genauigkeit und Gleichberechtigung in
der klinischen Forschung verbessern.
YPrime-Experten werden diese Ergebnisse am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, in
einem Webinar vorstellen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.yprime.events. Das vollständige ISPOR-Poster steht auf der Website
www.yprime.com/resources zur Verfügung.
Über YPrime
YPrime vereinfacht klinische Studien mit eCOA, IRT und eConsent-Lösungen, die
Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität vereinen. Die eCOA-Plattform von
YPrime verbessert die Patienten-Compliance durch eine intuitive Anwendung und
ein benutzerfreundliches Design, rationalisiert die Arbeitsabläufe vor Ort durch
ein leistungsstarkes eCOA-Portal, integriert sich nahtlos in vernetzte Geräte
und unterstützt Sponsoren mit Dashboards für bessere Entscheidungen. Die KI-
gestützte Lokalisierung von eCOA beschleunigt die Globalisierung, während
vorvalidierte und konfigurierbare eCOA- und IRT-Lösungen einen schnelleren
Studienstart mit Qualitätsmetriken über dem Branchenstandard ermöglichen. YPrime
genießt das Vertrauen sowohl führender Pharmaunternehmen als auch aufstrebender
Biotech-Firmen und verbindet fundierte Branchenexpertise mit Innovation, um
zuverlässige Lösungen zu liefern. Mit fast zwei Jahrzehnten nachweisbarer
Erfolge, Lösungen in über 250 Sprachen und Support in mehr als 100 Ländern ist
YPrime Ihr Partner für die verlässliche Bewältigung klinischer
Forschungsherausforderungen. Besuchen Sie www.yprime.com oder senden Sie eine E-
Mail an marketing@yprime.com (mailto:marketing@yprime.com).
Medienkontakt
Grazia Mohren
Senior Vice President, Marketing, YPrime
marketing@yprime.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3d3b4f4-d80f-
4cc1-8051-78e3de911804
