GoGold Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GoGold Resources präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

GoGold Resources hat ein EPS von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Quartal hat GoGold Resources 38,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at