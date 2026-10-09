Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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09.10.2026 11:11:00
Google stellt Sicherheitsfunktion bei Pixel Watches 2 und 3 mit LTE ein
Ab 12. Dezember endet die Funktion Safety Signal: LTE-Modelle der Pixel Watch 2 und 3 benötigen für Notruf und Sturzerkennung dann einen eigenen Mobilfunktarif.
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