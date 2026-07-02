Great Atlantic Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Great Atlantic Resources hat am 29.06.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Great Atlantic Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,050 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Great Atlantic Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at