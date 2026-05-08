Great Elm Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Great Elm Group lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Great Elm Group ein Ergebnis je Aktie von -0,170 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden 3,4 Millionen USD gegenüber 3,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at