Greaves Cotton: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Greaves Cotton veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,900 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,75 Milliarden INR – ein Plus von 16,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greaves Cotton 7,51 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at