Greencrest Financial Services legte Quartalsergebnis vor

Greencrest Financial Services hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,02 INR. Im letzten Jahr hatte Greencrest Financial Services einen Gewinn von 0,030 INR je Aktie eingefahren.

Greencrest Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 53,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at